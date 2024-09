Olimpia está pasando su peor momento desde que es dirigido por Pedro Troglio, tuvo una dolorosa eliminación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2024 y en el Torneo Apertura de Honduras está lejos de la cima, por lo que han comenzado a salir varios rumores de problemas internos, en especial luego del repentino viaje del entrenador a Argentina.

El veterano Jerry Bengtson fue el que salió al paso tras lo que se ha dicho en los últimos días, en el que se mencionó un pleito de los futbolistas con Troglio y otras situaciones, algo que desató la molestia del delantero que no dudó en responder a todo lo que se ha salido publicado.

¿Hay problemas internos en Olimpia?

“Cuando el equipo no está en su mejor momento, siempre me ponen a mí en eso, no sé por qué. Siempre me mantengo al margen de cualquier polémica. En los últimos partidos no he estado jugando, estoy molesto conmigo mismo, tengo una excelente relación con el cuerpo técnico y compañeros, no sé por qué andan hablando tanto, no es ni periodista el que está hablando tonteras, es un señor que se para ahí con un teléfono en una silla en su casa y empieza a hablar tonteras, yo pienso que no le deberían de hacerle caso a eso”, comenzó diciendo.

“Después escucho a hablar a tal periodista diciendo ahí que hay algunos jugadores, de él no me lo esperaba, es un periodista que debe analizar las cosas antes de decirlas, pero me mantengo al margen de cualquier periodista, no salen las cosas ahorita, no solo porque las cosas están en mal momento”, agregó.

“La vez pasada cuando se fue Lavallén me dijeron que yo tenía problemas, no soy el presidente para estar corriendo entrenadores, tengo una buena relación con todo el cuerpo técnico, hemos logrado cosas buenas, no solo porque ahora estén pasando cosas, es porque tengamos problemas, ninguno de los jugadores que mencionaron tienen problema con el profe, vamos a trabajar fuerte para sacar el equipo de donde están metidos, no le hagan caso a la gente, queremos ganar el penta”, finalizó diciendo.

Olimpia aprovechará el parón de selecciones para olvidarse de los malos resultados, mientras que Pedro Troglio viajó a Argentina a solucionar un trámite migratorio y luego se incorporará al club.