Pedro Troglio es sinónimo de récords desde su llegada al banquillo de Olimpia, en especial en este año donde ha sumado grandes registros en la Liga de Honduras y este miércoles tuvo uno más a su extensa carrera, aunque este se vio opacado por el polémico final que tuvo el juego ante Lobos UPNFM.

Cabe recordar que el duelo de los leones blancos contra los universitarios finalizó antes de tiempo debido a un apagón en el estadio, el cual se dio a falta de cinco minutos para los 90 y ante no encontrar solución, el equipo arbitral decidió terminarlo, para que los locales ganaran 1-0.

El récord de Troglio

Ante esta situación y el evidente enfado en el club olimpista, no se pudo festejar la nueva marca a la que llegó Pedro Troglio con el equipo, siendo uno de los que más molesto se le vio y que no supo de lo que había logrado.

Wilson Cruz, estadígrafo especializado en Olimpia, dio a conocer que el entrenador argentino llegó a 215 partidos dirigidos con el Rey de copas, superando así al histórico José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”, quien tenía esta marca y que parecía imbatible.

Las otras marcas

Pedro Troglio sumó un registro más con Olimpia, el cual ya es el técnico con más títulos con sus site trofeos de liga y una Liga Concacaf. Así como el de 45 juegos invictos que no se rompía desde 1969.

Ahora lo que le queda al estratega de los olimpistas es conseguir otro título internacional, algo que ningún entrenador que ha estado en el club ha conseguido en la historia y que es la asignatura pendiente hasta el momento.

Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.