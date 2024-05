Michaell Chirinos, ex Saprissa y actual figura de Olimpia, reveló el impacto que tuvo en su carrera haberle anotado a Keylor Navas.

Desde que se marchó de Saprissa con un título bajo el brazo, Michaell Chirinos se ha erigido como una de las grandes figuras de Club Deportivo Olimpia en el Torneo Apertura 2024 de Honduras. Y, de hecho, está en vísperas de una nueva final: será contra Marathón y buscará ayudar a los suyos a coronarse tetracampeones de la Liga Nacional.

Han sido múltiples factores los que llevaron al extremo de 28 años a recuperar su mejor versión. Sin embargo, uno de ellos está directamente relacionado con Keylor Navas. O, mejor dicho, con lo que genera el portero costarricense. El 23 de marzo, le anotó un golazo que ilusionó a la afición catracha con la clasificación a la Copa América 2024, aunque el boleto finalmente se lo quedó la Sele.

A pesar del duro revés que implicó haber perdido 3-1 el repechaje, Chirinos no volvió a ser el mismo. Marcarle a uno de los guardametas más ganadores de todos los tiempos —está igualado en 28 títulos con Buffon y podría superarlo próximamente—, tricampeón de Champions League con Real Madrid y protagonista de la gesta tica en Brasil 2014, no pasa todos los días.

Aun para él, quien viene de meterse de lleno en la historia olimpista al integrar el equipo con el invicto más largo en Honduras, de 45 partidos. Además de conquistar siete trofeos con el club en sus dos etapas, entre los que destacan dos Ligas CONCACAF en 2022 y 2017. Inclusive, marcando en ambas finales.

¿Qué dijo Michaell Chirinos sobre su gol a Keylor Navas?

“Creo que anotarle un gol a Keylor Navas, con la figura que representa para el fútbol mundial, es muy importante. Aparte te llena de confianza un gol de esa magnitud. Lástima por el resultado, pero a nivel personal bien”, aseguró Chirinos en la rueda de prensa previa a la final con Marathón.

“Muchas cosas me han llenado para seguir creciendo. Acercarme más a Dios, la confianza que me dan los compañeros y el cuerpo técnico y, lo principal, mi persona, cuando cambio el chip para seguir creciendo tanto futbolísticamente como persona”, añadió el ex Saprissa.

¿Cuántos goles lleva Michaell Chirinos con Olimpia en el Clausura 2024?

Michaell Chirinos ha anotado 4 goles en 21 partidos con Olimpia —solo se perdió el juego con Real Sociedad, por lo que suma 1.362 minutos— en este Clausura 2024. El último de ellos tuvo lugar el pasado 4 de mayo y sirvió para sellar el triunfo 3-1 sobre Real España con el que remontaron la derrota 1-0 de la repesca de ida.