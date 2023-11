La selección de Honduras se prepara para un crucial partido contra México en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Quien clasifique obtendrá un boleto para la Copa América 2024, pero la atención se desvió en los últimos días debido a una sorprendente decisión del entrenador Reinaldo Rueda de dejar fuera de la convocatoria a Romell Quioto.

Las opiniones acerca de si fue acertada o no variaron bastante en diversos ámbitos, pero la decisión del colombiano no estuvo equivocada para el histórico hondureño Julio César de León. Así se expresó el ex jugador en una entrevista con Deportes TVC sobre el inesperado episodio que sacudió a la selección nacional antes de un partido valioso.

“Si el profe tomó una determinación significa que algún error cometió él, capaz que en decir algo y no le gustó al profe. Los que son capitanes deben estar al menos un día antes en la concentración, no tenemos tiempo para regalar, puede ser Quioto o quién carajo sea, pero debe estar antes. Venimos de tiempos en los que hemos pasado cosas negativas.”

Más declaraciones de Julio César de León

La opinión del hondureño quedó más que evidenciada con sus expresiones. La necesidad de líderes responsables es vital para un equipo que quiere recuperar buenas sensaciones. Sin embargo, su palabra fue aún más dura en otras frases.

“Si sos el capitán, debes estar antes de tu participación, son cosas que debe entender, ya está bien madurito y tiene los cojoncitos. El ‘negrón’ tiene capacidad para echarse este equipo al hombro con otros dos, tres o cuatro. Ya esto es cosa interna del grupo y Quioto debe saber que se pierde un gran partido.”

En cuanto al enfoque futbolístico, Julio César también compartió su visión sobre lo que espera sea un ambiente fantástico cuando Honduras se enfrente a México en casa en la ida de la serie a doble partido esta semana.

Encuesta ¿Estuvo bien Reinaldo Rueda en excluir a Romell Quioto de la Selección de Honduras? ¿Estuvo bien Reinaldo Rueda en excluir a Romell Quioto de la Selección de Honduras? YA VOTARON 0 PERSONAS

“La cancha está espectacular, cuando se llene ese estadio al rival le tiemblan las ‘patas’ al ver esas 35 mil personas saltar, es algo impresionante y todo pasa por la parte psicológica, Tegucigalpa en los últimos años ha estado espectacular. Los tres puntos se tienen que quedar aquí.”