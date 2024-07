Jerry Bengtson es uno de los futbolistas más emblemáticos del futbol de Honduras tras su paso por Olimpia y en esta temporada 2024-2025 sumará una etapa más, esto en medio de un sector que lo crítica por su edad y que no confía en sus capacidades.

El delantero de 37 años se mostró tranquilo ante estos cuestionamientos y envió una respuesta contundente, en el que habló de su capacidad goleadora y en especial de cómo se siente en lo físico y anímico, afirmando que aún tiene ganas de continuar.

Mensaje a los que piden su retiro

“No, es que en Honduras a los 30 ya lo quieren retirar a uno, pero bueno, yo creo que debe ser en base a rendimiento. Creo que uno, si se siente bien dentro del terreno de juego, si los goles siguen saliendo y podés ayudarle al equipo, uno tiene que seguir. Yo me siento muy bien, con muchas ganas de seguir jugando al fútbol, de seguir aportando al equipo y vamos por más“, aseguró.

Bengtson también mencionó que jamás dudó en cambiar de club: “No, la verdad que no. Desde que terminó el torneo, el presidente me dijo que íbamos a hablar, que me fuera de vacaciones tranquilo. Por ahí hubo ofertas, pero siempre Olimpia es primero”.

“Esperamos que los goles puedan seguir saliendo, primero Dios, y siempre poder ayudarle al equipo. Vienen partidos difíciles, todos los equipos se han armado muy bien. Lo más importante es que nosotros estamos trabajando bien, el grupo está bien y esperamos que todo salga de la mejor manera”, agregó sobre superar el récord de Wilmer Velásquez.

No le cierra las puertas a la Selección de Honduras

“Siempre estamos ahí, vamos a trabajar fuerte. Si se da la oportunidad de estar con la selección, vamos a estar. Si no, toca apoyar desde fuera”, finalizó diciendo.