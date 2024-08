Marathón está viviendo un auténtico calvario en el futbol de Honduras y en la Copa Centroamericana 2024 fracasó al quedar eliminado en la fase de grupos, por lo que el primer señalado ha sido el entrenador Hernán La Tota Medina, de quien los aficionados ya piden su destitución.

Además, a esto hay que sumar que Orinson Amaya, presidente del club, diera un ultimátum a Medina en el que aseguró que si hoy los verdolagas caían versus Real España se rescindiría su contrato, por lo que después del 1-0 en contra hay que esperar su decisión, aunque el entrenador sigue firme en seguir.

¿Qué opina de los insultos de la afición de Marathón?

Nos duele como a todos los demás haber perdido, sobre todo en el clásico, de la forma en que nos sucedió, somos conscientes de que los partidos siempre uno está expuesto, pero uno está tranquilo por el trabajo que se está haciendo, cada uno se expresa y lo manifiesta de distinta forma, están en todo su derecho, estamos con la tranquilidad de que queremos mejorar, cada quien tiene su opinión.

¿Seguirá siendo el entrenador del Marathón?

¿Por qué no seguir siendo el entrenador del Marathón? Yo tengo contrato hasta la finalización del torneo, no tengo que explicar más que eso. Después, si me renuevan o no será una cuestión de negociar con la directiva y qué es lo que pretenden hacer, yo tengo contrato hasta la finalización del torneo.

El nivel futbolístico del Marathón

El hecho de tener en dos competencias lo estamos pagando caro. De hecho, hoy con tres jugadores como Javier Arriaga salió por trabar un balón. Después, lo de Damián Ramírez y Anangonó son lesiones por acarrear cargas en lo futbolístico, pero el otro día el equipo respondió de buena forma, con la lluvia y la carga que significaba, pero no pudimos desplegar la frescura que teníamos, nos urgía sumar en este torneo, ya que ustedes empiezan a poner rótulos de “fracaso”.

La palabra fracaso es amplia y es denigrante para un deportista, para una institución, hagamos consecuencia de un montón de cosas, estamos aprendiendo, seguimos creciendo, pero cuando tenemos estos traspiés nos duele a como todo el aficionado que vino hoy que estuvo alentando.