"Ha perdido el piso": ex árbitro FIFA destruye a Said Martínez por su nivel actual

El presente de Said Martínez es más que soñado. El árbitro hondureño es elegido para los partidos más importantes no solo de CONCACAF y ligas de la región, sino que también tuvo la oportunidad de arbitrar en la nueva liga de moda: la Liga Profesional Saudí.

Pese a esto, no todos son buenas noticias y salieron a criticarlo duramente. Argelio Sabillón, ex árbitro FIFA y expresidente de la Comisión de Arbitraje de Fútbol de Honduras, fue muy duro contra el juez mundialista y lo acusó de bajar mucho su desempeño.

“Suponemos que es el mejor árbitro en la actualidad y que fue a un Mundial, pero después de eso hemos visto un decaimiento del muchacho, me parece que ha perdido el piso. Ya no vemos esos desplazamientos, esos piques que tenía antes de ir al Mundial y partidos eliminatorios. Miramos muchas parsimonia“, comenzó declarando Sabillón en entrevista con América Navarrete.

Y agregó: “Me ha decepcionado totalmente, como exárbitro se lo digo y me gustaría tenerlo aquí cerca para hablar con él y que vuelva nuevamente a poner los pies en la tierra. Físicamente lo he visto desubicado, me extraña mucho. No se ha trabajado psicológicamente en él“.

Para finalizar, cerró: “Ha perdido la humildad, Said Martínez ha perdido la humildad cuando regresó a Honduras. Ha menospreciado los partidos y eso hay que decírselo directamente a él. La Comisión de Arbitraje debe hablar con él para no perder un árbitro que es potencia“.