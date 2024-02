Alberth Elis ha estado en oración por varios sectores del futbol a nivel mundial, luego que ayer sufriera un fuerte golpe en la cabeza en el partido de su equipo el Girondins Burdeos ante el Guiugamp, que lo obligó a ser trasladado a un hospital y en el que fue puesto en un coma inducido.

la actualidad de Elis ha conmocionado al futbol, en especial en Francia, en el que tanto elementos de la Ligue 1 como de la Ligue 2 se han unido para enviarle sus buenos deseos, entre ellos Kylian Mbappé, esto ante el delicado estado de salud en el que se encuentra.

Testigos

La jugada fue bastante rápida, surgió cuando apenas se había dado el pitazo inicial y fue cuando la pelota llegó a Alberth Elis que dentro del área se lanzó para cabecear el esférico, pero lamentablemente chocó contra Donatien Gomis y sumado a esto tuvo una mala caída, por lo que quedó tendido.

Gomis relató lo vivido en la acción, lamentando lo sucedido y lo impactante que fue verlo en el suelo, lo mismo sucedió con el portero del Guingamp Enzo Basilio, que fue uno de los primeros en ver al hondureño.

Los relatos

“Hay un centro, intento cortar el balón y devolverlo. Creo que él toca el balón primero, pero lo golpeo. Por un segundo yo también estaba aturdido. Lo vi en el suelo y perdió el conocimiento. Espero que se recupere”, dijo Gomis

“Sucedió muy rápido. Me levanté, lo vi en el suelo y no fue muy lindo verlo. Son cosas que no nos gusta ver. Los médicos le taparon la cabeza y le pusieron oxígeno”, comentó Enzo Basilio

Además, Karl Johan Johnson, guardameta del Burdeos, también relató cómo vivió el momento desde su portería: “Nunca había experimentado esto en mi carrera. Es realmente difícil, casi lloro”.

