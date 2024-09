La Serie A de Italia es un territorio bastante conocido para el futbol de Honduras, en el que sin duda se recuerda los grandes pasos que tuvieron elementos como David Suazo en el Inter Milán, Julio César Rambo De León en Genoa y Carlos Pavón en el Napoli, quienes dejaron su huella.

Además, a estos nombres hay que sumarles los de Rigoberto Rivas, Samuel Caballero y Edgar Álvarez, aunque un elemento más estuvo cerca de hacerlo, siendo Rony Martínez quien confesó que en su mejor momento tuvo la oportunidad de irse a la máxima categoría del balompié italiano.

Cerca de fichar por un histórico de Italia

Rony Martínez quien a sus 36 años sigue activo en el futbol profesional con la Real Sociedad, dio a conocer en una entrevista a Grupo Opsa que hace casi una década fue contactado por un club histórico de Italia para irse a Europa, pero lamentablemente para sus aspiraciones esto no sucedió.

“En mi mejor momento también estuve cerca de jugar en Europa, escuchaba que al Cagliari, y en Irak pero a este último país decidí no ir, sin embargo no me arrepiento, fue un tema que lo tocamos en familia y decidimos que no“, dijo Martínez

El delantero también mencionó que tuvo chances de ir al desaparecido Chivas USA de la MLS, pero también se cayó dicha opción, algo que no le dejó avanzar en su carrera y solamente se le cuenta una experiencia como legionario.

Rony Martínez ha hecho la mayor parte de su carrera en Honduras con Real Sociedad donde es una leyenda, Olimpia y Real España, mientras en el extranjero solamente militó en el BD Yingli ETS de China.