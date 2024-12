Eduardo Espinel hace promesa a los aficionados de Olimpia tras convertirse en su nuevo entrenador

Olimpia está viviendo un tiempo de transición luego de la salida de Pedro Troglio, quien es considerado no de sus mejores entrenadores de la historia, pero de manera sorpresiva se dio a conocer que el uruguayo Eduardo Espinel será el encargado de tomar el banquillo de los albos.

Espinel es un auténtico desconocido en Honduras y es por eso que no tardó en dar sus primeras declaraciones, en las que se mostró emocionado por tomar el cargo de un equipo grande, pero también sabe que esto requiere un gran compromiso sobre todo por el legado que se trae.

El reto de Eduardo Espinel en Olimpia

“Las primeras horas que tuvimos la comunicación de dirigir a un gigante, que era algo que estábamos buscando nosotros desde hace mucho tiempo, después de trabajar muy dudo en nuestro país y conseguir la oportunidad de llegar a un equipo que peleara por el campeonato”, comenzó diciendo Espinel a TVC.

Y agregó: “Se dio esta vez el poder dirigir el Olimpia y ya se imaginará las ganas de llegar lo más rápido posible y conocer al club, la familia está feliz. Han pasado algunos días de conversaciones y charlas, llego a un Olimpia por recomendaciones de gente que conoce de fútbol y sabe de nuestro trabajo”.

Le ilusiona dirigir a Olimpia

“Hace tiempo estamos buscando esa oportunidad que en Uruguay es difícil de hacerlo si no tienes un pasado en un equipo grande. Hemos estado en Chile con mucha presión y ese desafío estamos convencidos que estamos preparados, viendo el plantel y la gente que tiene Olimpia estamos preparados y lo único que sirve allá es salir campeón. No prometemos campeonatos pero si trabajo para salir campeón”, opinó.

“Nunca he estado en Honduras pero estoy permanentemente comunicado en Honduras, un padrino de una de mis hijas terminó su carrera jugando en Honduras y lo conocen: Óscar Torlacoff. Tenemos comunicación más que como amigos, como hermanos. Tenemos amistad con el Palomo Rodríguez, si bien no he estado tengo mucha información de lo que es el fútbol para competir”, concluyó.

