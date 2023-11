Reinaldo Rueda habló hoy con los medios de comunicación previo al partido de mañana de Honduras ante México, en el que fiel a su estilo se le notó tranquilo y dando sus impresiones de este trascendental duelo, en el que ambos buscarán meterse al Final Four y a la Copa América 2024.

El entrenador de la H recibió preguntas de todo tipo, pero la más llamativa fue la de un periodista mexicano, que le pidió su punto de vista sobre el “odio” que se ha generado entre ambos en los últimos años, por lo que Rueda dejó una respuesta categórica, digna de aplaudir.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda?

“Creo que nunca ha existido odio, fue una de las situaciones que identificamos en 2007 cuando vinimos a Honduras. Me acuerdo que en esa época les decía a los Federativos que no hay que ir a Europa, los entrenadores y gerentes deportivos no tienen que ir a Europa, en los intercambios no tenemos que ir a Sudamérica, donde tenemos que ir es a México, tenemos que admirar la organización del América, Pachuca, Monterrey y Chivas que son vecinos nuestros, están aquí, nos sale más económico y así como ellos lo han desarrollado, nosotros en una escala la podemos desarrollar también. En el fútbol no puede haber odios, sin rivales no hay competencias, y sin competencia uno no crece”, dijo.

¿Cuál fue el ejemplo que puso?

“Como cuerpo técnico lo vivimos en carne propia cuando dirigía al Atlético Nacional en la final de Copa Sudamericana frente a Chapecoense en Brasil, que en paz descansen todos sus muchachos, ahí uno sabe lo que es el rival. Yo no tengo porqué odiar a mi rival, porque sin rival no hay fútbol, si es un rival del cual tengo que aprender, tengo que admirarlo, ir y ganarle y si lo puedo superar, mejor todavía”, opinó.

“Cuando uno siente la muerte de un colega, de un equipo completo de 71 personas, incluyendo periodistas en ese vuelo, y cuando uno ve desfilar siete féretros hacia Bolivia, 64 hacia Chapecó a Brasil, entiende la dimensión de lo que es el fútbol y la vida y lo que tenemos nosotros que construir porque al rival lo tienes que respetar jugando futbol, entonces odio no creo que haya”, agregó.

Además, dejó un mensaje a futbolistas, periodistas y aficionados: “Tenemos que respetarnos y competir con dignidad y con altura; les dije a los muchachos que admiremos a México porque cuando tu actúas con odio, no piensas, jugar es jugar, si ellos son superiores, bien, y si nosotros marcamos diferencias, bienvenido, pero esa es nuestra filosofía”.

Honduras y México se enfrentarán mañana a las 19:00 horas en el estadio Chelato Uclés, en el que los centroamericanos buscarán ponerse adelante en la serie y así llegar con ventaja a la vuelta en el Azteca.

