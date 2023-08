Olancho logró una victoria ajustada de 3-2 sobre Verdes FC en un emocionante encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Copa Centroamericana. Desde el pitido inicial, ambos equipos demostraron su determinación por obtener los tres puntos y consiguieron su recompensa al final

El marcador se abrió a los seis minutos, cuando Verdes FC tomó la delantera con un remate preciso de Joel Burgos. Sin embargo, la respuesta de Olancho no se hizo esperar y a los 18 minutos, Carlos Fernández niveló el marcador con un cabezazo certero tras un tiro de esquina, luego al 39 Óscar Almendares puso el 2-1 para los catrachos.

En la segunda mitad, el ritmo frenético del encuentro continuó, Verdes FC no bajó los brazos y logró empatar nuevamente a los 68 minutos con un tanto de Krisean López, manteniendo la tensión en el terreno de juego.

El gol de la victoria llegó a los 93 minutos, cuando Olancho aprovechó un error defensivo de Verdes FC para anotar el tercer gol, esta vez a través de Yostin Obando que puso el tanto del triunfo y que le permitió sumar su primera victoria en el campeonato.

El triunfo de Olancho sobre Verdes FC en la Copa Centroamericana fue el resultado de un partido cargado de emociones y alternativas, los hondureños sumaron sus primeras tres unidades, pero tiene complicado clasificar.

¿Cuándo vuelve a jugar Olancho en la Copa Centroamericana?

Los potros volverán a la actividad el jueves 31 de agosto a las 18:00 horas, cuando reciban la visita de Sporting San Miguelito.