¿Con miedo? Javier Aguirre se refirió al ambiente hostil que tendrá el Honduras vs México

Javier Aguirre, entrenador de la Selección de México, dio su punto de vista sobre el ambiente que habrá mañana en el estadio Francisco Morazán para el juego contra Honduras, en el que se mostró tranquilo e incluso catalogó de normal cualquier tipo de hostilidad que se presente.

El Vasco incluso quitó importancia a cualquier tipo de pregunta con respecto a lo que se pueda dar en el juego con el público, incluso aseguro que por el momento han sido bien tratados y que se ha trabajado en lo mental para no dejarse llevar por cualquier tipo de presión.

Honduras es escenario complicado ¿a qué se refiere?

Complicado me refiero a que juegas de visitante, que no tienes el apoyo del público, no eres especialmente favorito, no complicado por el campo o por cosas extraordinarios. Por historia aquí han sido partidos duros, ellos no han superado en la estadística, estos juegos tienen dos premios: Final Four y Copa Oro. Es un escenario que me gusta para ir conociendo a los seleccionados.

¿Siente que habrá mucha hostilidad

Sabe lo que es hostilidad, ¿verdad? Me parece normal que una afición local pueda abuchear, usted si juega para al América y va a Mazatlán seguramente te silbarán, si estás en las Chivas y vas a Toluca es lo mismo. Pienso que eso es el deporte, desde que son chavos están acostumbrados a eso.

La afición hondureña querrá ganar, están en su país, yo haría lo mismo, pero dentro del reglamento, cuando no había VAR o era difícil arbitrar ya terminaron, es lo que menos me preocupa del arbitraje de que pueda o no equivocarse, yo estoy tranquilo, claro que salvo el himno, supongo lo respetarán, pero estamos preparado para ello.

¿Qué le ha parecido el estado de la cancha del Estadio Morazán?

Me ha tocado estar en SPS y Tegus, no soy de buscar argumentos del campo, arbitraje, clima, la lluvia no sé si nos dará una tregua para mañana, siempre nos ha costado un poquito jugar aquí, los jugadores están preparados, tienen la experiencia de haber pasado ese trago amargo. En 180 minutos mi objetivo es que México vaya de manera directa al Final Four.