Bryan Acosta se unió a los hondureños repatriados en los últimos años, luego que de estar varias temporadas en el extranjero tomara la decisión de regresar a su país para ser parte de Real España, aunque todo esto se dio luego de su efímero paso por Turquía.

A inicios de año Acosta fichó por el Gaziantep FK, pero las cosas no salieron como esperaba, primero cuando sufrió una lesión en el aductor, lo que lo dejó sin jugar con su club e incluso ya ni fue inscrito, por lo que tras varias complicaciones decidió salir de la institución y volver a su país.

¿Cómo toma su regreso a Real España?

No te podría decir si me miraba en otro lado o aquí porque son cosas del destino. Lastimosamente, yo en Turquía tuve una lesión que me dejó muchos meses fuera y entiendo esa parte futbolística mía. Tuve momentos para recapacitar, para seguir creciendo en lo personal y en los futbolístico. Real España me abrió las puertas y ahora a trabajar y disfrutar.

¿Le afectó la lesión que tuvo en el futbol de Turquía?

Mucho porque fue una lesión inesperada. No pensé que iba a tener una lesión tan grave (Rotura del aductor). En Turquía los doctores me decían que me tenía que operar y yo tomé la decisión de hablar con el doctor Óscar Benítez para revisarme acá y gracias a Dios no me tocó operarme, lo que sí fue que me perdí mucho tiempo, esto lo tomo como una experiencia y tengo una segunda oportunidad.

¿Cómo la pasó en Turquía?

Los primeros días fue complicado porque estaba solo en Turquía, mi familia seguía en Honduras y estuve mal porque en mi primer partido me pasó eso y nadie se lo espera. Cuando decidí irme al Gaziantep iba muy ilusionado, la Superliga de Turquía es una buena liga, hay muy buenos equipos y era un el momento para demostrar de lo que estaba hecho.

¿Cree poder recuperar su nivel?

Tengo 30 años, no creo que ya terminé, por ahí la lesión sí me paró un poco más de tiempo. Estamos aquí en nuestra casa con ganas de tomar ese nivel que teníamos antes.