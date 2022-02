Real España sorprendió ayer al dar a conocer que el mexicano Raúl El Potro Gutiérrez ya no continuaría siendo el entrenador del equipo, luego de tener un mal inicio de Torneo Clausura 2022 y a pesar de ser finalista en el Apertura 2021, no le bastó para seguir en su puesto, a pesar de eso se mostró tranquilo y afirmó que ayudó a cambiar un modelo que se traía en el club.

“Me voy agradecido con don Elías con gente que me apoyó, siempre estaré agradecido por la oportunidad, la experiencia porque jugar una semifinal, una final después de tres años de desastre y hoy si lo ven como fracaso, es una mentalidad mediocre, nosotros pensamos diferente al tratar de cambiar cosas y cambiar duele y a mucha gente le duele más”, dijo Gutiérrez a Diario Diez.

Acerca de cuál era la razón del mal momento del equipo comentó: “No todo depende de mí, no puedo ir a marcar a (Edwin) Solani, a (Lucas) Campana, no puedo rematar el centro de gol. Son cosas que quedan para el análisis, pero nosotros con el profesionalismo que quisimos implementar en Real España nos vamos tranquilos porque sentamos esas bases que no tienen que ser populares, pero se quedan para el club”.

“Pasa por el trabajo, yo nunca comento las cosas porque suenan a pretexto y la gente poco pensante así lo toma, pero la realidad es que las dos primeras jornadas nos llenamos de Covid, convocatorias de Selección y el principal problema es que juegas una final el 23 de diciembre, das vacaciones hasta el 3 de enero, inicias a jugar el 15 y el nivel del trabajo del equipo lo debés ir tomando empezando al menos en el primer tercio de temporada para ir tomando forma, pero la gente piensa que somos Olimpia y Real España no tiene los mismos jugadores que Olimpia”, agregó sobre el cambio que tuvo de un campeonato a otro.

El mexicano habló de su trabajo en la máquina: “Al final me quedo tranquilo como se lo dije a muchos de mis jugadores porque trabajas a tope, entregas todo, tu profesionalismo no está en duda, das lo mejor y cuando te manejas bajo ese contexto estás tranquilo”.