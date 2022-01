Al parecer los goles y las buenas actuaciones de Alberth Elis con el Girondins de Burdeos no serán suficientes para rescatar al equipo de este mal presente.

Excampeón del mundo con Francia: "Alberth Elis no será suficiente para salvar al Burdeos"

Alberth Elis arrancó su primera temporada en la Ligue 1 de una manera estupenda. Defendiendo la camiseta del Girondins de Burdeos registró siete (7) goles en once (11) encuentros, que lo convierten en uno de los mejores promedios a gol de todos los delanteros de Francia en la actualidad. Sin embargo, el fútbol es un deporte colectivo y no individual, por lo que estos registros del hondureño, por ahora parecen no ser suficientes para cumplir con los objetivos al menos deportivos del Burdeos. O al menos así piensa el excampeón del mundo francés Bixente Lizarazu.

Después de haberse disputado 21 jornadas en la Ligue 1 el Girondins de Burdeos de Alberth Elis se encuentra en el decimonoveno puesto de la tabla con números rojos. Ya registra tres derrotas de manera consecutiva en sus últimos tres encuentros. Son tres victorias, ocho empates y diez derrotas. Tan solo cinco equipos tiene hasta la fecha dos dígitos en derrotas y el Burdeos es uno de ellos. Situación que preocupa al equipo y también al excampeón del mundo francés Bixente Lizarazu.

"Está claro que Alberth Elis está en un buen momento, pero esto no será suficiente para al Burdeos de la situación en la que está", fueron las palabras de Bixente Lizarazu sobre el presente actual de club. Recordemos que el excampeón del mundo con la Selección de Francia formó parte del Burdeos disputando 299 encuentros marcando 28 goles.

Cuando Alberth Elis fichó por el Girondins de Burdeos, el principal objetivo para esta temporada es salvar la categoría y de momento no lo están logrando. Si bien todavía queda mucho camino por recorrer, si no se levanta cabeza de una vez, luego será muy complicado. Además, de permanecer en zonas de descenso, el futuro de Elis también estaría comprometido en el equipo, más allá de sus extraordinarios números.