La Selección de Honduras disputará partidos amistosos ante Qatar y Arabia Saudita, encuentros en los que parecía que estaría el argentino nacionalizado catracho Jonathan Rougier, pero al final Diego Vásquez no lo incluyó en la nómina, algo que aclaró, así como la forma en que realizó la convocatoria.

Acerca de que si hay más elementos de Motagua en su listado aclaró a Diario Diez: “Para nada, en la primera convocatoria había nueve jugadores del Olimpia, ahora hay cuatro del Real España, en la pasada había seis, ahora hay tres de Marathón. No es algo que me pongo a ver, yo evalúo por rendimiento... No me pongo a ver qué dicen”.

"Bueno, ya lo he dicho muchas veces, todos los que estén disponibles los vamos a tomar en cuenta y si Jony (Rougier) está disponible lo vamos a tomar en cuenta como el caso de Yustin Arboleda que no sé cómo está con los papeles, pero vamos a ver. Mucha gente salió con xenofobia, así se le llama, todo comentario que parece que... bueno, no entiendo a cada uno. No hay fronteras y no quiero meterme a esos problemas”, dijo sobre la ausencia del portero.

“Lo menciono porque también está naturalizado, pero no sé porque la xenofobia, no sé por qué. Si están con todos los papeles en regla se convocarán, obviamente que deben tener buen rendimiento”, agregó el sudamericano con cierto enfado ante el rechazo de un sector que hayan elementos de otros países.

Los hondureños se están preparando para finalizar su actividad del año, cuando enfrenten a Qatar y Arabia Saudita, con esto volverán a jugar hasta marzo del 2023 cuando disputen la etapa final de la Liga de Naciones de la Concacaf.