El Cádiz de España, equipo en el que se desempeña el legionario hondureño Anthony "Choco" Lozano, no está teniendo una buena temporada. Tras haber logrado la permanencia en el último curso, el presente lo encuentra anteúltimo, con apenas 14 puntos obtenidos a raíz de dos triunfos; ocho empates y diez derrotas.

La situación resulta particularmente apremiante si tomamos en cuenta que en las siete jornadas más recientes, los gaditanos apenas sumaron dos unidades y, si bien están a cuatro del decimoséptimo puesto, el cambio de timón deberá producirse lo antes posible para evitar quedar a la deriva.

Por todo lo mencionado, la directiva resolvió destituir al entrenador Álvaro Cervera, quien ostentó ese cargo desde el 2016. "Álvaro Cervera deja de ser entrenador del Cádiz CF. ¡Gracias por todo, míster!", manifestaron desde las cuenta oficiales que la entidad posee en las distintas redes sociales, además de un video recopilando los mejores momentos desde su arribo.

"No es la mejor salida, me hubiera gustado que Álvaro hubiera terminado la temporada acabando su contrato. Lo he intentado hasta el final", explicó Manuel Vizcaíno, presidente del club, en una conferencia de prensa. "He tomado la decisión más triste, más difícil, tanto profesional como personalmente hablando. Espero que esta decisión nos sirva para enderezar el rumbo", añadió.

La salida de Álvaro Cervera tendrá repercusiones no solo para el Choco Lozano, sino también para el resto de sus compañeros. Repercusiones que podrían representar oportunidades para algunos, y ser relegados para otros.