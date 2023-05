Honduras cuenta con una gran cantidad de legionarios alrededor de todo el mundo. Según el portal Transfermarkt, hay 94 de ellos fuera de su patria, con 65 dentro del continente americano (37 en el norte; 21 en el centro, seis en el caribe y uno en Sudamérica) y 24 en Europa (los otros cinco están en Asia: cuatro en Taiwán y uno en China).

Cada uno vive un presente diferente y se desempeña en contextos deportivos sumamente disímiles. Hay algunos que están luchando por hacerse un lugar entre la élite, mientras otros actualmente se desarrollan en la misma. Con relación a este último grupo, decidimos repasar a los cuatro más valiosos según la mencionada plataforma alemana.

4 – Bryan Acosta (2 millones de euros)

El mediocampista suele sumar minutos en Colorado Rapids, alternando actuaciones regulares y soberbias. Durante el 2022 disputó 26 encuentros y repartió tres asistencias, mientras que en la presente temporada de la Major League Soccer acumula seis titularidades.

3 – Romell Quioto (2 millones de euros)

Un mal comienzo del CF Montreal en este curso de la MLS no basta para empañar la categoría de este delantero, menos aún si hablamos de que sus dos goles fueron fundamentales para el primer triunfo de los canadienses en este 2023. Por una lesión no pudo estar en las últimas dos victorias, pero sin duda alguna es uno de los hondureños con mejor presente.

2 – Anthony “Choco” Lozano (2.8 millones de euros)

Hasta hace menos de un año, su valor era de 4 millones (en términos de la divisa europea). En septiembre descendió un 25%, mientras que en noviembre su precio se redujo otro 5% más. Esto puede servir para explicar su actual situación: una alarmante sequía de casi un año en juegos oficiales, acompañado de un tenso clima tras los rumores de su traspaso al Getafe.

1 – Alberth Elis (3.5 millones de euros)

La pantera no ha tenido el rendimiento deseado desde que fue cedido al Brest de la Ligue 1. Desde aquella serie de lesiones en el Girondins de Burdeos, al centrodelantero se le ha mojado la pólvora: no convierte desde octubre del 2022. Esto ha generado que en siete duelos de los piratas, solo sume 32 minutos (siempre desde el banquillo). Al igual que el ex Girona, su precio también sufrió una gran disminución: hace un año valía 6.5 millones.