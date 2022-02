Motagua y Seattle Sounders no pasaron de la igualdad sin goles en el reducto hondureño.

Motagua de Honduras y Seattle Sounders de la MLS empataron sin goles en el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf, que se disputó la noche de hoy en el estadio Olímpico Metropolitano del reducto catracho y todo se definirán en Estados Unidos la próxima semana para determinar a uno de los clasificados.

El Ciclón afrontó el partido de la manera que se esperaba, tratando de tomar el protagonismo, teniendo la posesión del balón y siendo el que más lo intentaba en el marco contrario, aunque no era suficiente para superar a los de la MLS que mostraron su falta de ritmo, pero a pesar de eso lograron defenderse bien.

La más clara del partido fue para los hondureños, cuando al minuto 13, Marcelo Pereira estrelló un balón en el travesaño dentro del área chica y desperdició una opción de oro, mientras Roberto Moreira también tuvo su chance para marcar y lo mismo le pasó a Lucas Baduciel, pero el marco rival permaneció imbatible.

En la segunda parte, el dominio de los hombres dirigidos por Diego Vásquez continuó, pero eso no fue suficiente, porque no hubo una idea diferente para buscar generar peligro, no fue capaz de abrir a una defensiva ordenada y poblada del Sounders, que al final sacó un empate que espera negociar en su estadio la próxima semana.

Motagua y Seattle Sounders volverán a jugar el jueves 24 de febrero a las 21:45 horas en el estadio Lumen Field. El que gane el compromiso avanzará a cuartos de final, si hay empate con goles la serie se irá a penales, mientras si hay paridad con anotaciones clasificarán los hondureños.