Rodrigo Saravia no se olvida de Comunicaciones tras fichar por Municipal

Rodrigo Saravia fue una de las contrataciones que más dio de que hablar en el mercado de fichajes del Torneo Clausura 2025 de Guatemala, luego que fuera contratado por Municipal a pesar de su pasado en Comunicaciones , por lo que hay muchas expectativas con su rendimiento.

Saravia dio sus primeras palabras como elemento escarlata, en el que no dudó en hablar de su anterior paso en los cremas, dejando claro que se muestra agradecido por esta oportunidad en su carrera y que no podía dejarla pasar, por lo que se comprometió a trabajar duro.

Rodrigo Saravia habla de Comunicaciones

“Soy consciente de mi pasado y entiendo la controversia que genera, pero también sé que esta era una oportunidad única que llegó en un momento complicado de mi carrera. No podía dejarla pasar”, arrancó diciendo.

“He recibido muchos mensajes, tanto de apoyo como críticos, pero eso me motiva a seguir adelante y trabajar duro. Siempre me he entregado al máximo en cada equipo que he representado y con Municipal no será diferente. Me dejaré el alma en la cancha”, añadió.

Rodrigo Saravia sobre su llegada a Municipal

“Muy contento de estar en este club. Me han recibido con los brazos abiertos tanto el cuerpo técnico como los jugadores. Es un privilegio formar parte de una institución tan grande como Municipal. Sé que debo ganarme el puesto y quiero hacerlo. Aquí hay jugadores con mucho talento y un gran grupo humano. Todos compartimos el mismo objetivo: ganar trofeos. Tengo experiencia y entiendo que este año es crucial tanto para el club como para la selección“, agregó.

“Representar a este equipo es una bendición para mí. En Costa Rica viví momentos complicados donde no sabía qué iba a pasar con mi carrera. La bienvenida que me han dado ha sido espectacular. Ya conocía a varios compañeros por la selección nacional, así que vengo a integrarme lo más rápido posible al grupo y al cuerpo técnico”, concluyó.

