Cuando parecía que Comunicaciones iba a perder de local ante Malacateco, Rodrigo Saravia apareció para lograr un empate agónico. El mediocampista anotó en el minuto 84 y los dirigidos por William Coito pudieron revertir el duro 0-2 con el que se fueron al entretiempo de local.

Luego del empate, el autor del último tanto habló con la prensa y confesó que vivieron este resultado como si fuera una victoria. Lograron descontarle puntos al Xelajú MC, líder de la liga, y quedaron a 4 puntos con una fecha menos disputada en lo que va de esta Liga Nacional.

“No era lo que queríamos, buscábamos los tres puntos para hacernos fuertes en casa, pero sabe un poquito a victoria este empate con dos jugadores menos y ante un equipo como Malacateco. Es mérito de los muchachos, de los compañeros y nos vamos con un sabor mejor si hubiéramos perdido”, declaró Saravia con ESPN Digital.

Y agregó: “La presión que ejercimos en el segundo tiempo después de la segunda expulsión, fue donde todos los jugadores que estábamos adentro del campo nos multiplicamos y cubríamos ciertas posiciones que no nos corresponden por falta de jugadores. Fue un trabajo en equipo”.

Para finalizar, Saravia explicó por qué lo festejo con tanta euforia: “Por ahí la celebración fue un mix de muchas cosas. Mi hermana me vino a ver. Ha sido un año de sube y baja futbolísticamente hablando y en lo mental. Ha sido un año complicado y Dios sabe el porqué de las cosas. Todos saben que soy fiel creyente y si él me cerró una puerta, me va a abrir una puerta mucho más grande. Todo trabajo tiene su recompensa y fue una pequeña pisca de lo que trato de hacer”.