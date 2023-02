La Selección Sub-17 de Guatemala se quedó a un paso de ir al Mundial de Perú 2023, luego de caer 5-3 ante Estados Unidos en los cuartos de final del Campeonato de la Concacaf. Marvin Cabrera, técnico de los chapines, destacó lo hecho por sus futbolistas, porque enfrentaron a los mejores del área y fue con un buen nivel futbolístico.

“No conseguimos el objetivo de clasificar y hacer historia. La gente creía que era una obligación para nosotros clasificar por estar de locales, pero la realidad es que nunca se ha logrado. Estamos en el camino, le pelamos a uno de los mejores del área y estuvimos a nada de lograrlo”, dijo le estratega mexicano.

Acerca del trabajo que se hizo en el Premundial opinó: “Los supuestos en la vida no existen, no hay que soñar, eso nos tocó y fue lo que pasó. Nos enfrentamos a rivales complicados del área, si nos damos cuenta Panamá, México y nosotros estábamos en cuartos de final. Estuvimos en un grupo complejo, fue difícil”.

“Conseguimos el objetivo de estar en octavos y eliminamos a un complicado Jamaica, ahora contra Estados Unidos fuimos competitivos, peleamos de igual a igual, aunque para mucha gente no valga nada porque no consigues el objetivo. A los muchachos les dolió y están llorando por la situación, pero lo dejaron todo”, agregó.

Por último, también habló de su continuidad: “Estoy muy contento en Guatemala, la federación me ha tratado muy bien, estoy dejando todo de mi parte apoyando con las diversas selecciones para dejar algo en la selección, no solo ser alguien que esté por estar. Ojalá que esto siga. No se pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana y tenemos que mejorar bastantes cosas para pelear con los grandes del área”.