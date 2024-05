Oscar Santis es uno de los legionarios que tiene el futbol de Guatemala, luego que hace unos meses fuera contratado por el Dinamo Tbilisi de la Liga de Georgia y fue hasta pasadas 13 jornadas que logró anotar su primer gol oficial y en esta ocasión fue fundamental.

Santis se ha ganado un puesto en el once titular de los azules y hoy respondió a la confianza del entrenador, cuando hizo el tanto con el que el Tbilisi se impuso 1-0 al Saburtalo y con el que dio un paso importante para subir puestos en la tabla.

El gol de Santis

El delantero guatemalteco se hizo presente en el marcador al minuto 16, cuando recibió un balón en el centro del campo y tras quitarse a un rival con un sombrerito, comenzó a correr hacía el marco y cuando iba a entrar al área sacó un tiro de derecha, que a pesar de ser suave, no pudo ser controlado por el portero.

Santis no dudó en salir corriendo hacía la esquina del campo al ver al balón dentro del marco, festejándolo con todo tomando en cuenta que es su primera anotación oficial, esto tomando en cuenta que solo había hecho goles en amistosos.

Triunfo importante

El Dinamo Tbilisi no ha tenido los resultados esperando, por lo que la victoria de hoy fue fundamental porque logró llegar a 17 puntos y ascendió a la quinta casilla de la tabla, por lo que comienza a recuperar terreno.

Santis y el Tibilisi volverán a jugar el próximo martes por la jornada catorce del campeonato, cuando a las 6:30 horas enfrente al FC Samtredia.