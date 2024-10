Nathaniel Mendez-Laing es uno de los legionarios de Guatemala gracias a ser parte del Derby County de la Championship de Inglaterra, en el que ha logrado consolidarse y gracias a su actuación consiguió ascender la temporada pasada, siendo figura en el plantel.

Aunque al pasar de la League One a la Segunda División las cosas no salieron como esperaba, porque tal como se esperaba el nivel de los rivales era superior, por lo que el guatemalteco ya no tuvo el mismo nivel al igual que el resto de sus compañeros.

El primer premio de Nathaniel Mendez-Laing

El seleccionado de Guatemala ha logrado ir elevando su rendimiento con los rams y esto se ha visto demostrado en las últimas jornadas, en el que ha sido pieza clave para poder lograr los empates en condición de visitante que les ha permitido sumar unidades.

La EFL hizo público el equipo de la semana, en el que destacó el nombre de Nathaniel Mendez-Laing, que logró ser el hombre más determinante del County en los empates contra el Millwall y el Oxford United.

El legionario chapín sumó una asistencia el fin de semana, cuando entró de cambio y tras un tiro de esquina colaboró en un tanto, mientras el miércoles consiguió la anotación con el que se rescató el resultado contra el United.

Nathaniel Mendez-Laing y el Derby County volverán a jugar este sábado 26 de octubre, cuando las 8:00 horas se enfrenten al Hull City y en el que nuevamente tendrán actividad de local, por lo que intentarán sumar los tres puntos para volver a la senda del triunfo.