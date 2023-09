Luis Fernando Tena no está de acuerdo con el formato de competencia de la Liga de Naciones

Luis Fernando Tena habló ayer previo al partido de Guatemala ante Panamá por la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, donde no se guardó nada en mostrar su inconformidad por el formato de competencia, porque en el caso de su equipo enfrentará dos veces a los panameños que son el mejor ubicado en el ranking.

“A mí no me parece que sea el formato más justo y tuvimos la mala suerte que nos toca dos veces ante Panamá, obviamente, hay otros rivales a los que les toca, en la teoría, rivales menos complicados y pueden hacer menos puntos. Ellos (Concacaf) lo hacen tratando de que se más justo, pero yo creo que a los que ponen en el lugar tres y cuatro les queda mejor, no tienen que jugar dos partidos contra el que está mejor ranqueado”, dijo Tena.

“Hay que adaptarse y hay que jugar contra todo y tratar de calificar. Tenemos la gran ilusión de jugar la Copa América y lucharemos con todo para lograrlo”, agregó el mexicano que aún así no dejó en duda que se luchará por conseguir una buena actuación.

Por otra parte, Tena analizó a los panameños que serán su siguiente rival: “Hay que felicitarlos porque realmente han tenido un extraordinario proyecto, han crecido mucho, hago mucho énfasis en que ganaron el Torneo de Toulon. A mí me tocó ir a ese torneo, sé lo importante que es. Si ganaron ese torneo quiere decir que tienen juveniles listos para irse sumando a la selección absoluta”.

“Tienen tres defensas muy sólidos, dos laterales volantes muy ofensivos, que prácticamente juegan de extremos. Godoy y Carrasquilla que manejan al equipo y sabemos la calidad que tienen, tres delanteros muy veloces y verticales, que siempre encaran. Una salida muy clara desde el fondo, porque tienen muy coordinados sus movimientos”, finalizó.