Desde su llegada, Luis Fernando Tena está viviendo su mejor momento como entrenador de la Selección de Guatemala. El DT mexicano logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro 2023 como líder de su grupo y con un gran rendimiento colectivo, algo que no se veía hace mucho.

En una entrevista que dio en TUDN, el técnico se refirió a como vio al combinado chapín cuando llegó y las falencias que todavía tiene el país para poder mejorar el desarrollo de los futbolistas. Puntos importantes para trabajar y evolucionar a futuro.

“Mejor de lo que yo esperaba, cuando me hablan y me dicen que si me interesa Guatemala suena raro, además me dijeron que había como 15 candidatos, vi que tenían mucchas ganas, serios y sobre todo el hecho de querer ir a un Mundial”, comenzó declarando Luis Fernando Tena ante los periodistas.

Y agregó sobre el objetivo más deseado por todos: “Guatemala nunca ha ido y al no estar los tres fuertes todos soñamos, es ahora o nunca pero varios en Concacaf están pensando lo mismo, cada vez éramos menos los candidatos, pensé que ahora era en serio, era el elegido”.

Para finalizar, cerró: “Me asusté con la infraestructura, no es un país que tenga mucha infraestructura y mucha gente que quiera arriesgar, los estadios no son buenos, fui conociendo al jugador guatemalteco que tiene ganas, calidad, no tiene una buena formación, no hay inversión de dinero en fuerzas básicas, es buena materia prima, con mala formación pero con ganas de hacer algo”.