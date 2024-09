La reciente lesión del colombiano José Corena ha encendido la polémica en el fútbol guatemalteco. Durante el partido del pasado entre Comunicaciones y Deportivo Marquense, el jugador sufrió una dura entrada por parte de Salvador Estrada, la cual lo obligó a abandonar el campo con evidentes signos de dolor.

Tras el encuentro, los exámenes médicos revelaron que Corena presenta una “fractura metafisaria alineada multifragmentaria del tercio inferior del peroné izquierdo”, así como una “inflamación de tejidos blandos” en la zona afectada. Esta situación lo mantendrá alejado de las canchas por al menos tres meses.

Ante esta grave lesión, Comunicaciones ha decidido tomar acción. El club confirmó que elevó una denuncia ante el órgano competente para que se determinen las responsabilidades sobre la falta que sufrió su jugador. La misma podría tener una pronta resolución según informaron en las últimas horas.

Así actuaría el Tribunal de Disciplina por el caso de José Corena

Según informó Data Crema, el Tribunal de Disciplina actuará en favor de Comunicaciones. Todo indica que se impondrá una sanción al jugador Salvador Estrada, que podría ser tanto económica como deportiva, con la inhabilitación de partidos en juego.

Si el Tribunal determina que la falta fue intencionada o negligente, podría sentar un precedente en cómo se manejan este tipo de lesiones en el futuro. Además, la decisión del órgano disciplinario podría influir en la conducta de los jugadores durante los partidos, al saber que hay consecuencias por acciones irresponsables.

Comunicaciones espera una resolución justa que no solo brinde reparación por la lesión de su jugador, sino que también sirva como un mensaje claro sobre la necesidad de cuidar la integridad de todos los futbolistas en la liga.

El pedido de disculpas de Salvador Estrada a José Corena

Chava Estrada, futbolista del Deportivo Marquense, se pronunció tras la falta que ocasionó la lesión de Corena. “Quiero pedir una disculpa de todo corazón y desearle una pronta recuperación. Fue una jugada muy rápida donde me resbalé y lastimosamente le pegué en el pie de apoyo, donde jamás pasó por mi cabeza hacerle daño o lesionar a un compañero de profesión”, indicó.

El jugador también expresó su tristeza por lo ocurrido: “Para quienes me conocen, saben que no soy un jugador con mala leche y me siento triste por lo sucedido el día de ayer. En mi trayectoria como jugador siempre me he caracterizado por competir de la manera más honesta posible”.