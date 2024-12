La decisión de Oscar Santis que alivia a Luis Fernando Tena y a la Selección de Guatemala

Para nadie es un secreto que el futbol de Guatemala está teniendo un mal cierre de 2024, en específico con sus legionarios, porque varios se quedaron sin equipo y regresaron a la Liga Nacional, algo que a Luis Fernando Tena causaba preocupación por las competiciones que se disputarán en el 2025.

Uno de los jugadores que no seguirá jugando fuera del país es Oscar Santis, quien por lo menos en estos meses dejó las filas del Dinamo Tbilisi de Georgia y debido a su importancia en la azul y blanco había mucha incertidumbre sobre su situación.

La decisión de Oscar Santis que da un alivio

Tal como se había dado a conocer, el futbolista y su entorno no se quisieron quedar sin actividad durante el tiempo que no habrá campeonato en Georgia, es por eso que se pidió la solicitud de préstamo y así buscar un nuevo destino para no perder el ritmo futbolístico.

Santis retornará a las filas de Antigua GFC y tras varias semanas de trámites se logró llegar a un acuerdo, por lo que se hizo el anuncio oficial en las redes sociales del club que sin duda lo anunciaron como el gran fichaje para lo que queda de la temporada.

Oscar Santis será una de las piezas claves en el armado que dirige el argentino Mauricio Tapia, primero en sus aspiraciones por pelear por el título del Torneo Clausura 2025, pero en especial para ser protagonistas en la Copa de Campeones de la Concacaf en la que enfrentará a Seattle Sounders en la ronda previa.

En lo que respecta a la Selección de Guatemala, Tena tendrá más cerca al delantero para observarlo y sobre todo que mantenga su ritmo para las competiciones. En la Fecha FIFA de marzo jugarán la fase preliminar de la Copa Oro y en junio la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.