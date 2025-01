Jugó en Saprissa, hizo un Mundial histórico con Costa Rica y ahora representaría a Guatemala.

A la Selección de Guatemala se le viene una seguidilla importante de partidos. El primero será un amistoso con Honduras, pactado para el 16 de marzo. Y menos de una semana después, entre el 21 y el 25, se enfrentarán a Guyana en una serie ida y vuelta por el boleto a la fase de grupos de la Copa Oro 2025.

Por eso, cuando trascendió que Nicholas Hagen sufrió una fractura en un dedo se encendieron todas las alarmas en la Azul y Blanco. A pesar de que el portero llegaría sin problemas, Luis Fernando Tena empezó a observar potenciales reemplazantes y uno de los que lleva la delantera es Luis Morán.

Además de la figura de Antigua GFC, habría otros dos candidatos que podrían sumarse a la convocatoria para la próxima fecha FIFA. Y entre ellos destaca un reconocido reconocido guardameta costarricense.

Publicidad

Publicidad

Se formó en Saprissa, fue mundialista con La Sele y ahora jugaría para Guatemala

El periodista Juan Carlos Gálvez reveló que Minor Álvarez sería llamado por primera vez a la Selección de Guatemala a sus 35 años, tras forjar una extensa trayectoria en el fútbol guatemalteco y pese a haber defendido el arco de Costa Rica en dos fogueos contra Panamá. Aunque es más recordado por haber estado en el Mundial Sub-20 de Egipto, en 2009.

ver también Sigue los pasos de Nicholas Hagen y Aaron Herrera: Guatemala tendrá una promesa en la MLS

Álvarez, por entonces arquero del Deportivo Saprissa, no tuvo minutos en la cita mundialista, ya que el titular indiscutido fue Esteban Alvarado. Pero ciertamente vivió desde adentro la gesta de aquel equipo dirigido por Ronald González, actual técnico de Comunicaciones, que finalizó en el cuarto lugar.

Publicidad

Después de no haber sido tenido en cuenta durante más de tres años por La Sele, el nacido en San José recibió el aval de la FIFA para representar a Guatemala el pasado 24 de agosto. Por lo que Tena podría convocarlo si así lo cree conveniente en el tramo final del proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Publicidad

Minor Álvarez en acción durante su paso por Cartaginés. También militó en equipos ticos como Herediano, Pérez Zeledón o Santos tras su salida de Saprissa. (Foto: La Nación)

Publicidad

“Tengo entendido que hay un interés desde el cuerpo técnico de la Selección. La Federación le pidió a Cobán hacer el trámite y el club pues, obviamente, lo hizo“, le dijo Álvarez a La Nación, aseverando luego que no tuvo lugar en la Tricolor no solo por la presencia de Keylor Navas.

“Decidí venirme para Guatemala después de jugar una final con Herediano, después de jugar con Costa Rica contra Panamá, y no ser llamado más. Entendí el mensaje: yo estaba en buen nivel y sé que estaba Navas, pero por más que lo intentara no me iban a llamar. Fue ahí cuando tomé la decisión decirle adiós a la Selección, pero se abrió esta puerta”, explicó.

Publicidad