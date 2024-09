Nicholas Hagen está en un gran presente tanto a nivel clubes con el Columbus Crew, luego de ser campeón de la Leagues Cup siendo titular en la final, y también acostumbra a lucirse en la Selección de Guatemala.

El portero nacido en la Ciudad de Guatemala estuvo desde el arranque en el debut de la Azul y Blanco en la Liga de Naciones Concacaf. Los dirigidos por Luis Fernando Tena se quedaron con los tres puntos tras derrotar por 3-1 a Martinica en un partido en el que sufrieron mucho, pero se vieron beneficiados por la gran noche que tuvo Hagen en la portería.

El ex Bnei Sakhnin y HamKam logró contener el penal que pateó Brighton Labeau, cuando todavía quedaban 18 minutos y el partido estaba 2-1 en favor de Guatemala. En zona mixta, Hagen se refirió a la jugada del tiro desde los 12 pasos y confesó quién lo guió para taparlo.

¿Quién ayudó a Hagen a ser el héroe de Guatemala ante Martinica?

Luego de la victoria por la primera fecha del grupo A, Nicholas Hagen habló en zona mixta y reveló que tuvo una ayuda especial en el penal que detuvo para mantener la ventaja de la Selección de Guatemala.

Le consultaron sobre cómo leyó la jugada del penal y el portero no dudó en responder quién fue el gran responsable: “Pregúntale a Galindo, él me ayudó. Convencido miraba para ese lado y le hice caso”.

¿Por qué Hagen criticó el campo de juego del Doroteo Guamuch?

Luego de revelar la ayuda de Alejandro Galindo en el penal, el portero del Columbus Crew apuntó duramente contra el estado del campo de juego del Estadio Doroteo Guamuch Flores y lo acusó de perjudicar el juego de la Azul y Blanco.

“Sabemos que cuesta en este campo, es difícil. Como sea verde no significa que esté bueno. Desde que salimos a calentar estaba suave, no sabes qué hacer. Te tienes que adaptar rápido. Me cansé de decirlo, cambiamos de campo y en otros lugares jugamos mejor. No es casualidad“, señaló Hagen sobre la gramilla del estadio.