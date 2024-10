Andrés Murillo fue uno de los dos fichajes que llegaron a Comunicaciones de la mano de Ronald González, tras reemplazar en el cargo de entrenador a Willy Olivera. El defensor central colombiano ocupó el lugar de extranjero que dejó el uruguayo Alejandro Prieto, que dejó de pertenecer a los Cremas por decisión del técnico tico.

El ex Marathón todavía no hizo su estreno, ya que no estuvo disponible para el partido de ida ante Saprissa por el repechaje de la Copa Centroamericana. Tuvo su primer entrenamiento este jueves 24 de octubre, justamente un día después del duelo ante los Morados.

En las últimas horas se sembraron varias dudas sobre la permanencia de Andrés Murillo en Comunicaciones, a pesar de que todavía no tuvo su debut en el equipo de Ronald González.

La incertidumbre en Comunicaciones con Andrés Murillo

De acuerdo a la información que reveló el medio “Latidos del Itsmo”, “Murillo tendría una lesión y que probablemente le vuelvan a rescindir el contrato” de confirmarse la noticia del zaguero central, como sucedió en su anterior equipo hace apenas unos meses. Los entrenamientos dirigidos por Ronald González fueron a puerta cerrada, por lo que no hay confirmación por el momento.

Cabe aclara que esta situación ya le pasó al defensor colombiano cuando estaba en Marathón, donde sorpresivamente rescindió su contrato a los pocos días de confirmarse su fichaje. El futbolista dejó el club hondureño alegando problemas familiares.

El presidente de Marathón, Rolin Peña, aseguró que Murillo necesitaba tiempo para solucionar dichos problemas: “Lo que sucedió con Andrés Murillo, nos comunicó el jueves por la noche que tenía un problema importante en su país, que era necesario retornar a Colombia. En horas de la mañana nos confirmó que el tema que él tenía en su país no lo podía solucionar por lo menos seis meses y llegamos a un acuerdo de no contar con él”.

Esta situación se presentó en julio, es decir, hace tres meses. Todavía no concurrieron los seis que pidió Murillo y esto llena de dudas su continuidad en Comunicaciones. Restará que el tiempo confirme si finalmente el colombiano está lesionado o puede formar parte del equipo crema con normalidad. Está claro que se vienen horas cruciales.