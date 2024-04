La Selección de Futsal de Guatemala clasificó a la Copa del Mundo de Uzbekistán 2024, luego de vencer 9-4 a México en los cuartos de final del Campeonato de Concacaf, que le permite avanzar a semifinales y también estar en un Mundial más en su historia para confirmar su dominio en el área.

La azul y blanco llegaba como favorita a compromiso, debido a su historial en Concacaf donde se ha ubicado como una de las mejores y también porque ha estado en las últimas cinco justas, por lo que no quería dejar ir la oportunidad de continuar con su buen paso.

Remontada en el primer tiempo

Tal como ha sucedido en sus anteriores compromisos, los guatemaltecos comenzaron cayendo en el duelo, aunque rápidamente encontraron la paridad cuando apareció Roberto Alvarado, pero los aztecas no se rindieron, rápidamente anotaron dos tantos para adelantarse 3-1.

Aunque el combinado chapín no bajó los brazos, no perdió la calma y confirmó su superioridad al remontar antes de finalizar el primer tiempo con las dianas de Roberto Alvarado, Marvin Sandoval y Jhony Díaz.

Goleada chapina

En el segundo tiempo Guatemala se dio un festín, fue ampliamente superior a los mexicanos y de un solo golpe los mandó a la lona, esto gracias a los tantos de Roberto Alvarado, Edgar Santizo, José Marín, Marvin Sandoval y Jenner Paniagua, sobre el final el tri descontó para dejar el 9-4 final.

La Selección de Guatemala avanzó a su sexto mundial en su historia luego de ser local en el 2000, estar en Brasil 2008, Tailandia 2012, Colombia 2016, Lituania 2021 y ahora en Uzbekistán 2024.

En lo que respecta al Campeonato de Concacaf, ahora tendrá como rival a Panamá en las semifinales y así intentar buscar estar en una final para lograr conseguir el segundo título del área en su historia.

