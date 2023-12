El arquero guatemalteco, internacional con la Selección Nacional de Guatemala, Nicholas Hagen, está listo para afrontar un nuevo reto en su carrera al unirse al Columbus Crew, actual campeón de la MLS Cup. A pesar de su destacado historial, Hagen es consciente de que ganarse un lugar en el equipo no será tarea sencilla. La competencia en el Columbus Crew es intensa, y el portero guatemalteco deberá esforzarse al máximo para asegurar su posición en el once titular

Recientemente, el equipo de Columbus hizo oficial la incorporación del portero guatemalteco, Nicholas Hagen, a sus filas, anunciando la noticia este jueves. El arquero llega al balompié profesional estadounidense después de una trayectoria destacada en el fútbol europeo, donde dejó su marca en equipos como el Sabail de Azerbaiyán, el HamKam de Noruega y el Bnei Sakhnin de Israel.

¿Cuál es el desafío que deberá enfrentar Nicholas Hagen?

Ahora bien, Nicholas Hagen se enfrenta a un desafío significativo en su nueva travesía con el Columbus Crew, ya que su primer objetivo será ganarse el puesto en el equipo. La tarea no será fácil, ya que el arco del Columbus Crew está actualmente resguardado por el talentoso portero estadounidense Patrick Schulte, de tan solo 22 años.

Schulte ha demostrado su valía al contribuir al éxito del equipo como campeón en su primera temporada en el once titular. La competencia por la titularidad entre Hagen y Schulte promete ser intensa, y el guatemalteco deberá esforzarse al máximo para demostrar su valía y asegurar un lugar destacado en la alineación del Columbus Crew.

Arquero del Año de MLS NEXT Pro

La llegada de Patrick Schulte al Columbus Crew se produjo a través del Draft de la MLS en 2022, siendo adquirido por el equipo en la posición 12. Inicialmente, Schulte tuvo una destacada primera temporada con el Columbus Crew 2, donde no solo demostró su destreza en el arco, sino que también contribuyó al éxito del equipo al ganar la temporada inaugural de la MLS NEXT Pro y alzar la MLS NEXT Pro Cup.

Durante esa destacada temporada, Patrick Schulte se alzó con el prestigioso galardón de Arquero del Año en la MLS NEXT Pro, además de ser seleccionado como parte del Equipo Ideal de 2022. Estos impresionantes logros fueron cruciales para su promoción al equipo profesional. Una vez en el plantel principal, Schulte rápidamente se ganó la confianza del director técnico francés Wilfried Nancy, demostrando su habilidad y consistencia bajo los tres palos.

A lo largo de la temporada 2022, Patrick Schulte participó en un total de 31 encuentros, acumulando un impresionante registro de 2790 minutos en el arco del Columbus Crew. Durante este periodo, solo encajó 43 goles, evidenciando su solidez y eficacia bajo los tres palos. Cabe destacar que el equipo cuenta con otro portero experimentado en sus filas, Evan Bush, de 37 años, quien ha renovado su contrato hasta el año 2024.

