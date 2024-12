FIFA da golpe de realidad a la Selección de Guatemala y a Luis Fernando Tena

La Selección de Guatemala terminó un año lleno de bastantes dudas y varios resultados adversos, en especial en la Liga de Naciones de la Concacaf, en el que no logró el objetivo de estar en los cuartos de final y por obvias razones tampoco el pase directo a la Copa de Oro 2025.

Los chapines recibieron hoy un golpe de realidad luego que se diera a conocer el Ranking de la FIFA correspondiente a diciembre, en el que se confirma el estancamiento que hay y en el que terminó en la casilla 105, la misma que tuvo en noviembre.

Los de Luis Fernando Tena se vieron afectados no solo por los malos resultados, sino también porque no jugaron en la Fecha FIFA de noviembre, la cual se decidió no tener actividad debido a que por organizar juegos amistosos fuera de la ventana internacional provocó que se saturara el calendario del Torneo Apertura 2024.

A nivel de Concacaf, el equipo nunca se movió, en este 2024 se mantuvo en la posición 12, incluso la misma que ha tenido en los últimos años y basado en la cantidad de puntos es complicado entrar al top 10, a menos que el resto de los equipos tengan marcadores adversos.

Estos son los 10 mejores de Concacaf

1 – Estados Unidos (16)

2 – México (19)

3 – Canadá (31)

4 – Panamá (36)

5 – Costa Rica (54)

6 – Jamaica (62)

7 – Honduras (75)

8 – El Salvador (83)

9 – Haití (86)

10 – Curazao (91)

Con la mira en la Eliminatoria de Concacaf

La azul y blanco volverá a jugar en marzo ante Guyana por un pase a la Copa Oro, pero sin duda los ojos están en la Fecha FIFA de junio, cuando juegue ante República Dominicana y Jamaica por el camino rumbo al Mundial del 2026.