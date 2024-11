Es oficial: Guatemala confirmó una decisión que no le gustará a los aficionados chapínes

Guatemala está enfocada en conseguir el gran objetivo que tienen los aficionados, el plantel y la federación: clasificar para el Mundial de 2026. Este importante torneo se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

Sin embargo, en el marco de la preparación, Guatemala confirmó una pésima noticia para lo que resta de este 2024. Se trata de una decisión que no le gustará a los aficionados chapines.

Guatemala no jugará amistosos en noviembre de 2024

Finalmente se confirmó que Guatemala no jugará amistosos en la fecha FIFA de noviembre del 2024, lo que significa que su próximo partido sería recién en 2025. Luego de que se confirme que no jugarán encuentros oficiales tras quedar fuera de la Liga de Naciones decidieron no planificar ningún duelo.

Tanto la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut) como el entrenador Luis Fernando Tena no quisieron afectar el calendario del Torneo Apertura 2024. Es por este motivo que no habrá partido en noviembre.

Esta decisión ha generado descontento entre los aficionados, quienes esperaban ver a su selección en acción durante este periodo. Sin embargo, para calmar las aguas, comenzaron a surgir rumores sobre la posibilidad de un amistoso en enero, el cual no está confirmado.

¿Qué sigue para la Selección de Guatemala?

El próximo partido oficial de Guatemala será en marzo, cuando le toque enfrentar a un rival a confirmar proveniente de la Liga C en el repechaje para la Copa Oro 2025, que será a ida y vuelta. Si gana, clasificará a la ronda preliminar del torneo.

En el mientras tanto, Guatelama no tendría actividad en amistosos ya que al momento no tiene ninguno programado. Esto afectaría directamente su posición en el ranking FIFA y de Concacaf.