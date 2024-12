Desde Argentina dan recomendación a Luis Fernando Tena para la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena y su equipo de trabajo han comenzado su planificación de la Selección de Guatemala para sus competiciones del 2025, en el que buscará estar en la Copa Oro, así como disputarla, pero sobre todo avanzar a la siguiente fase de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf.

Uno de los temas más recurrentes ha sido el de los futbolistas que tomará en cuenta para los siguientes procesos, siendo uno de los puestos más codiciados el de la portería, en el que ya se habla de Luis Morán de Antigua GFC, pero ahora se sumó otro candidato.

La petición a Luis Fernando Tena

Pablo Centrone, entrenador argentino de Xinabajul – Huehue, mandó una petición a Tena y lo hizo después de clasificar a las semifinales. El sudamericano pidió que se considere llamar a su portero Jorge Moreno, esto porque a pesar de su juventud tiene nivel para estar en la azul y blanco, lo cual lo ha ido demostrando.

“Jorge Moreno es un gran portero, que es guatemalteco y que varios me criticaron, me rompieron las pelo… para que no lo pusiera, hay un dicho que dice que el pez muere por la boca”, dijo.

“Este dicho que lo agarre quien quiera, no tengo nada contra nadie, pero el futbol es así, esto es como una revancha para mí y Moreno, para mí es un gran portero y es de Selección. Necesita más partidos, más goles en contra, más errores y más aciertos, pero es un guardameta para que esté en la Selección”, concluyó.

Jorge Moreno ya sabe que es estar en la Selección de Guatemala, pero con la categoría Sub-20 con la que clasificó al Mundial de Argentina 2023 y el cual alcanzó a disputar los tres juegos de la fase de grupos.

