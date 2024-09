Los rojos tendrán que hacer un cambio en su once para visitar a los cremas este fin de semana.

¡De último momento! Baja sensible en Municipal para el Clásico ante Comunicaciones

Municipal cerró su preparación este sábado de cara al partido de mañana contra Comunicaciones por la novena jornada del Torneo Apertura 2024, en el que los dirigidos por Sebastián Bini intentarán sacar puntos y así convertirse en los nuevos líderes de la tabla.

Aunque de último momento los escarlatas confirmaron una baja sensible en la defensa, se trata de José Morales quien en el último juego versus Zacapa tuvo una contractura y que no lo dejó trabajar durante la semana, por lo que no fue incluido en la convocatoria para el compromiso.

Ante esto, los escarlatas han recurrido a otros elementos, quienes podrían ser los sustitutos del Caballo para la visita a los cremas, siendo estos los juveniles Randall Corado, Keyner Agustín, Figo Montaño e incluso el trinitense Aubrey David podría estar en la lateral de la derecha.

La buena noticia sin duda es el regreso de Alejandro Galindo, Pedro Altán y César Calderón, que en las últimas semanas trabajaron por separado debido a distintas lesiones, pero tras recibir el alta médica fueron tomados en cuenta para el duelo de este domingo.

Esta es la convocatoria de Municipal

Porteros: Alejandro Medina y Kenderson Navarro

Defensas: Darwin Torres, José Mena, Aubrey David, César Calderón, Mathius Gaitán, Keyner Agustín y Randall Corado

Volantes: Alejandro Galindo, Jonathan Franco, Renato Sequén, Pedro Altán, Rudy Barrientos, José Rosales, César Archila, Jonathan Estrada, Rudy Muñoz y Figo Montaño.

Delanteros: Jeffy Bantes, Matías Rotondi y José Carlos Martínez.

¿Cuándo juega Comunicaciones vs Municipal?

Los cremas recibirán la visita de los rojos el domingo 29 de septiembre, cuando a las 18:00 horas se enfrenten en el estadio Cementos Progreso por la novena jornada del Torneo Apertura 2024.