Abandonó Guatemala para cumplir su sueño, superó una depresión y ahora deslumbra al mundo con sus goles: "Aprendí a no bajar los brazos"

Nacida en la Ciudad de Guatemala hace 26 años, Aisha Keshy Solórzano García está dejando su huella en el fútbol femenil con la camiseta de las Xolas de Tijuana. Hoy es la máxima goleadora de su equipo con 18 goles desde su llegada en mayo de este 2024.

Esta marca deja a Aisha Solórzano entre las 15 mejores goleadoras a nivel mundial. Según el Ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS), está en el puesto 15 a nivel mundial de las que más goles convirtieron (18 en total) desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de este año. Para alcanzar este éxito, tuvo que transitar un largo camino que no fue para nada sencillo.

Un comienzo con familia goleadora

Se enamoró del fútbol cuando apenas era una niña, ya que su padre Héctor, delantero al igual que ella, jugó en equipos como Antigua GFC y Cobán Imperial, entre otros. Aisha aprovechaba para jugar en Cobán ya sea en campeonatos juveniles o en la misma calle. Allí fue dónde todo se inició.

A los 12 años llamativamente realizó una prueba para la Selección de Guatemala para poder formar parte de la Sub-17. Desde entonces se sumó a la Asociación Pares y luego se integró al Unifut Rosal , primer equipo del fútbol chapín del que fue parte.

El viaje que lo cambió todo

Tiempo después, tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos para jugar y estudiar al mismo tiempo en la Southeastern University, ubicada en Florida. Tomó coraje a pesar de que apenas tenía conocimiento del inglés. Allí debía trabajar para poder pagar sus gastos, ya que el fútbol era amateur al igual que en Guatemala.

Luego de recibirse como Diseñadora Gráfica en la Universidad, en 2023 le llegó la gran noticia que cambió por completo su carrera: el Puebla Femenil la fichó para disputar el Torneo Apertura . Fue la primera vez en la que vivió exclusivamente para el fútbol, sin la preocupación de tener que estudiar y trabajar.

Aisha con la camiseta de Puebla. (Foto: Puebla Femenil)

La depresión no la dejaba disfrutar

En mayo de este año, se unió a las Xolas de Tijuana, donde hoy es reconocida como una de las mejores jugadoras de la Liga MX. Sin embargo, no todo fue en alza para Aisha, debido a que tuvo que superar una depresión en medio de todo este crecimiento.

“Hace tiempo tuve una depresión que me tocó sobrellevar y fue algo muy complicado el dejar de disfrutar el fútbol, pero lo más importante es que aprendí mucho: a no bajar los brazos, porque eso es lo peor que podrías hacer; también aprendí a rodearme de buenas personas que me impulsen”, aseguró meses atrás en diálogo con Identidad Puebla.

Cada vez más cerca de los grandes flashes

Estuvo cerca de cumplir el gran objetivo que tenían las Xolas de clasificar a los playoffs, pero su equipo finalizó en la novena posición y se quedó en la puerta de los cuartos de final del Torneo Apertura.

Aisha posa con el balón tras un hat-trick con las Xolas. (Foto: Instagram)

En la fase regular, Aisha culminó como la segunda máxima artillera del certamen con 16 goles, tan solo dos tantos menos que la líder de goleo Verónica Corral.