Nicholas Hagen con 26 años de edad es el titular de la Selección de Guatemala sin discusión alguna, pero no parecer ser la misma situación con su club, el Hamkam de Noruega. Actualmente pasó de ser uno de los futbolistas determinantes en el once inicial a pasar cuatro partidos de manera consecutiva en el banco de los suplentes y esto comenzó a abrir las dudas sobre su futuro en el Viejo Continente.

Hagen comenzó su carrera en Guatemala con Municipal en el 2016 para luego dar el salto al exterior en el 2020 con el Sabail FK de Arzebaiyán hasta 2021, cuando fue presentado con el Hamkam de Noruega en donde ayudó al equipo a ascender a la Primera División y ser una pieza fundamental durante rodo ese proceso. Ahora, el nuevo DT parece no tener a Nicholas como su principal guardameta.

¿Nicholas Hagen vuelve a Guatemala?

¿Regresar a Guatemala sería una opción para Nicholas Hagen? Cuando le ha tocado declarar al arquero chapín, siempre ha mantenido que su prioridad es mantenerse en el extranjero para seguir formándose como jugador en el primer nivel. Sin embargo, de seguir esta situación de suplente en su actual equipo podría considerar varias opciones.

La primera sería mantenerse en Europa y desde Dinamarca habría una alternativa para Nicholas Hagen, aunque no se ha revelado el club. La segunda, ganarse nuevamente un lugar en el Hamkam de Noruega y de no ser así, otra carta estaría en seguir buscando en el radar europeo. Por último y para no perder ritmo de juego, podría darse otra oportunidad en Guatemala para reorganizar su carrera e impulsarse nuevamente.