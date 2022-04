El papel de Guatemala en el Grupo B de la fase clasificatoria para el Mundial Femenino dejó mucho que desear. La Azul y Blanco terminó tercera por detrás de San Cristobal y Nieves y Costa Rica. El rendimiento provocó muchas críticas hacía Edy Espinoza, que ya era cuestionado por la convocatoria que realizó con mayoría de jugadores de Unifut, que tienen de entrenador al director de selecciones femeninas de la Fedefut.

“Estamos aprendiendo, lamentablemente nosotros tenemos que ir aprendiendo en plena competencia. Se nos complica no jugar muchos partidos amistosos durante el proceso. Es complicado aprender en plena competencia. Sin embargo, ponemos el pecho a las balas para tratar de hacerlo”, comenzó el DT con las excusas sobre este momento.

Luego, Edy agregó en la conferencia de prensa: “La enseñanza es que jugar contra este tipo de jugadoras que son de un muy buen nivel, que juegan en equipos importantes del extranjero, nuestras jugadoras al tener ese roce van aprendiendo y van generando ese bagaje táctico que queremos implementar. Ojalá y podamos tener muchos más partidos para poder crecer”.

También hizo referencia a la posibilidad de no continuar: “Vamos a esperar a ver qué pasa en la Federación, cuando se pierde así, a mí me da vergüenza, me da pena, porque yo soy un guatemalteco que quiere hacer cosas buenas para el fútbol. Me da vergüenza perder de esta manera y los puestos siempre están a disposición cuando se pierde así”.

Para finalizar, Espinoza justificó las convocatorias de muchas futbolistas de Unifut que tiene a Benjamín Monterroso de entrenador: "Es la base de la selección, es 18 veces campeón en Guatemala. Tenemos 8 jugadoras que son legionarias”.