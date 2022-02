Como suele pasar en la Concachampions, la mayoría de los equipos centroamericanos quedaron eliminados en la primera ronda. El único club de la región que pudo continuar fue Comunicaciones tras vencer por penales a Colorado Rapids. Lo que lograron los chapines no es muy común en estos últimos años y es algo para resaltar.

Hernán Pereyra decidió hacerlo en el programa "Jorge Ramos y Su Banda". El periodista argentina se enojó al ver que su colega guatemalteco, José Del Valle, no estaba destacando al conjunto de su país y dedicó una serie de elogios para los Cremas por el triunfo histórico en Estados Unidos.

"Para New York City enfrentar a Comunicaciones no va a ser un trámite porque va a complicarlos el equipo crema. Lo quiero felicitar a todo el público guatemalteco en nombre del programa y de José Del Valle que no menciona ni una palabra de este equipo que da la cara por Centroamérica", comenzó declarando el sudamericano.

Luego, agregó arremetiendo de nuevo contra su colega chapín: "Un equipo del país que nació José del Valle, había que mencionarlo. Ayer Motagua se comió 5 ante Seattle Sounders, anteayer Saprissa 4 contra Pumas, hay una diferencia marcada. Santos de Guápiles seis entre la idea y la vuelta".

Para finalizar, Pereyra pidió que se felicite a los Cremas por el impresionante resultado obtenido en Estados Unidos: "Ante esta situación y esta realidad con diferencias muy marcadas que Comunicaciones haya logrado avanzar es es muy bueno. Hay que aplaudirlo, mencionarlo y destacarlo".