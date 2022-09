Luis Fernando Tena, técnico de la Selección Nacional de Guatemala dio a conocer la convocatoria de jugadores que tendrán participación en los amistosos contra Honduras y Colombia, en esta destacaron los nombres de varios legionarios pero también la ausencia de Matan Peleg de quien se esperaba fuera incluido.

Peleg ha sido observado por Tena y deseaba tenerlo en los siguientes encuentros de la Azul y Blanco para darle el seguimiento adecuando, pero no contaba conque el Hapoel Petah Tikva, club del defensor, no le diera permiso de estar en la convocatoria, pese a que iba a ser en partidos de Fecha FIFA.

“Es importante para mí decir algunas cosas. Antes que nada, gracias al entrenador del equipo que me contactó y me pidió que viniera, pero desafortunadamente el equipo en el que estoy jugando actualmente no me dio permiso para volar y representar a Guatemala. Equipo, la mejor de las suertes y seguro que nos vemos pronto. Los amo”, redactó el jugador en sus redes sociales.

Por el momento, la Fedefut no ha dado a conocer si hará una protesta formal por la negativa del equipo, tomando en cuenta que por ser Fecha FIFA todos los clubes están en la obligación de ceder a sus futbolistas y lo que podría ocasionarle una sanción por dar la respuesta negativa.

Matan Peleg no juega con la Azul y Blanco desde el año pasado, cuando fue parte de la ronda preliminar de la Copa Oro. En los últimos fogueos no fue tomado en cuenta en la era Tena, por lo que tendrá que esperar a marzo del 2023.