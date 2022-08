Guatemala vivió otra edición del Clásico Nacional entre Comunicaciones y Municipal, en un partido intenso que terminó (2-2) con un gol sobre la hora de Yasniel Matos para igualar el encuentro para los Rojos. Pero no todo terminó cuando el árbitro indicó el final del compromiso. Y es que desde las gradas, aficionados de los Cremas llegaron a los golpes y todo fue captado por varios videos en las redes sociales. Recordemos que desde el Estadio Doroteo Guamuch Flores solamente los seguidores locales hicieron acto presencia del encuentro, no hubo afición visitante para observar este clásico por la fecha 6 del Torneo Apertura 2022.

Al terminar el encuentro, los jugadores fueron ingresando al túnel vía al camerino, cuando de pronto se generó una pelea entre varios aficionados de Comunicaciones. Hecho que fue captado por varios videos a través de las redes sociales. Se desconoció el porqué se llegó a estas instancias de violencia que llegó a viralizarse dando una imagen muy vergonzosa.

¡Pelea entre aficionados cremas! [VIDEO]

En los videos publicados en las redes sociales se pudo apreciar que dos personas cerca de una de las salidas de emergencia, se comenzaron a golpear y aunque varios seguidores trataron de separarlos pero no lograban hacerlo. Resaltando que no hubo en ningún momento algún cuerpo de seguridad para intervenir o a la Policía Nacional Civil. Al final esto no llegó a mayores y quedó en una pelea entre seguidores de Comunicaciones.

Volviendo a lo futbolístico, Comunicaciones y Municipal dejarán atrás este empate y ahora se enfocarán en sus compromisos de la Liga Concacaf. Los albos buscarán remontar el 1-0 que le propinó el Diriangén en la ida de los octavos de final, mientras los Rojos están empatados 2-2 en la serie versus Olimpia.