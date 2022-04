La Selección de Fútbol Femenino de Guatemala no pudo cumplir su objetivo en las Clasificatorias al Campeonato Concacaf W. La caída por goleada 5-0 a manos de Costa Rica dejó sin posibilidades a La Bicolor de avanzar al certamen que otorga cupos al Mundial de 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024, al que únicamente accedían los líderes de grupo.

El combinado chapín había comenzado bien su participación, con triunfos contundentes ante Islas Vírgenes de los Estados Unidos (9-0) y Curazao (6-0). Sin embargo, la derrota sorpresiva por 2-1 ante San Cristóbal y Nieves trastocó los planes de las dirigidas por Eddy Espinoza, que llegaron al duelo clave ante las ticas con la necesidad de ganar y por un margen de dos goles, una tarea titánica ante las únicas mundialistas de Centroamérica que finalmente no se pudo cumplir.

Andrea Álvarez, una de las legionarias con las que cuenta la escuadra guatemalteca, se explayó en las redes sociales tras la eliminación: "Nadie dijo que competir sería fácil, esto incluye situaciones que no podemos manejar como futbolistas, iniciando en que la liga de nuestro país no es profesional. No es excusa, pero defender este escudo y todo lo que implica llevar puesta la azul y blanco es de entender que todo lo hacemos por amor a la camisola y amor a este deporte".

Seguido a ello, agradeció a "los que siempre han estado apoyándonos y animándonos sin importar que, a los que siempre solo comentan sin saber todos los esfuerzos y sacrificios que hacemos cada una de nosotras también se les agradece porque eso nos motiva a seguir luchando por nuestros sueños, pero sobre todo nos hacen querer seguir creciendo como futbolistas pero mucho más como personas".

Álvarez deberá retornar a España en estas fechas para poder reintegrarse a los entrenamientos con el Zaragoza, club que está en Segunda División y que lucha por ascender en los puestos de clasificación con la mira puesta en la categoría de élite.