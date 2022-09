El futbolista guatemalteco, Aaron Herrera, fue el gran protagonista en el encuentro del Real Salt Lake vs. Atlas, marcando un gol realmente sorprendente.

Aaron Herrera sigue destacándose en con el Real Salt Lake de la MLS, pero en esta oportunidad lo hizo enfrentando al Atlas de la Liga MX, en un encuentro correspondiente a la Leagues Cup que se disputa en el America First Field de Utah. Al final fue derrota (2-1) para el conjunto de los Estados Unidos, pero sin duda el gran protagonista de la noche fue Herrera, quien marcó un golazo de 70 metros que tranquilamente pudiera ir nominado al Premio Puskás.

Recordemos que Aaron Herrera está en los intereses de la Selección de Guatemala dirigida por Luis Fernando Tena. Si bien todavía no ha debutado, no ha sido porque el jugador no haya querido sino por inconvenientes con trámites. Sin embargo, se espera que la Azul y Blanco pueda contar con el defensor del Real Salt Lake para el 2023.

¡Golazo de Aaron Herrera! [VIDEO]

Volviendo al partido ante Atlas, cuando transcurría el minuto 17 del primer tiempo, Aaron Herrera controló el balón desde la última línea en el costado derecho y sorprendió a todos ejecutando un remate de 70 metras tras observar al arquero José Hernández adelantado. Al final fue el gol que abrió el marcador (1-0) y la locura se desataba en el estadio, y también con el resto de sus compañeros que fueron a felicitarlo.

Con la camiseta del Real Salt Lake, Aaron Herrera cuenta con 134 apariciones y una anotación que consiguió en 2021, por lo que el gol de esta noche es el segundo que convierte representando esos colores y se ha convertido en algo más que especial para él. De hecho, han llegado a catalogar esta anotación como "el mejor gol en las historia de la Leagues Cup Showcase".