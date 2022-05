Comunicaciones se coronó campeón del Torneo Clausura 2022 de la Liga Nacional de Guatemala, luego de imponerse 2-0 en el marcador global a Municipal, rompiendo así una sequía de siete años sin que pudiera ser monarca a nivel nacional y lo hizo ante su acérrimo rival, curiosamente contra el último que se había coronado en el 2015.

Los cremas llegaban con una ventaja de 1-0 en el agregado, luego que el jueves ganaran por dicho marcador en el estadio de El Trébol de los rojos, por lo que tenían todo a favor para ser monarcas, mientras los escarlatas necesitaban triunfar por dos goles, pero no lo consiguieron y se llevaron otra derrota por la mínima para consumar su fracaso.

El partido

Los albos no tuvieron mayores inconvenientes, a pesar de que no tuvieron la posesión del balón, tuvieron el control del juego y más cuando al minuto 9 hicieron el 1-0 definitivo, cuando Rafael Andrés Lezcano realizó un centro largo que no pudo rechazar Luis De León, este error fue aprovechado por Oscar Santis que definió de zurda para vencer a Ricardo Jerez.

Municipal intentó mejorar, tuvo la posesión del balón, pero a base de trazos largos y sin tener mayores ideas buscó la remontada que nunca llegó, jamás pudo incomodar a Fredy Pérez quien apenas fue exigido y en los pocos tiros que le hicieron estuvo seguro, confirmando que no se extrañó a Kevin Moscoso que estuvo en el banquillo.

Los Cremas cerraron así un semestre de ensueño, luego que en diciembre se proclamara monarca de la Liga Concacaf y ahora lo hace a nivel nacional, rompiendo así su sequía, mientras Municipal sumó un fracaso, luego de la ilusión que se generó, en especial con la llegada del técnico José Saturnino Cardozo.