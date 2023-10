Luego de la sorpresiva derrota por 3-2 contra Trinidad y Tobago, la Selección de Guatemala debe ganarle por diferencia de dos a Panamá para poder clasificar a la siguiente fase. Nicolás Samayoa habló sobre este encuentro y se mostró optimista.

“Sabemos lo que tenemos que hacer acá en Panamá si queremos tener posibilidades de clasificar. Es bien claro que tenemos que ganar 2-0 y estamos con toda la determinación de conseguir el resultado positivo”, comenzó declarando el legionario.

Luego, analizó como se tiene que dar el partido: “Tenemos que ser muy ordenados atrás, no permitir goles y ser contundentes con las oportunidades que tengamos, como uno siempre quiere: que no te hagan gol y hacer goles. En este partido así tiene que ser, debemos ser contundentes y muy ordenados”.

Y agregó: “La verdadera fortaleza de esta selección es el grupo. Somos un grupo muy unido, somos 24 jugadores que todos quieren lo mejor para su selección sin importar quién juegue. Tienen que confiar en nosotros porque nosotros vamos a entregar todo de nosotros para lograr esa clasificación que tanto anhelamos”.

Por otro lado, Samayoa se refirió a su recuperación: “Para lo que pensé y lo que era, fue el mejor de los escenarios. La verdad que el cuerpo médico me atendió de manera espectacular y me dio la oportunidad de poder jugar. No jugué al 100% pero casi al cien. Solo hubieron un par de momentos donde me molestó el brazo y espero seguir mejorando”.

¿Cuándo juega Guatemala contra Panamá?

Guatemala visitará este martes, 17 de octubre, a las 19:00 (Horario de Centroamérica) a Panamá en el Rommel Fernández. Debe vencer a los canaleros para quedarse con un lugar en la siguiente fase de la Liga de Naciones.

¿Qué resultado necesita Guatemala para clasificar a la siguiente fase de la Liga de Naciones?

Tras la derrota contra Trinidad y Tobago, Guatemala está obligado a ganarle a Panamá por una diferencia de dos goles para clasificar en el segundo puesto. De esta manera, lograría poder seguiren el torneo de CONCACAF y pelear un lugar para jugar la Copa América 2024.