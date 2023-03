Por qué no se transmitirá el amistoso internacional entre Honduras y El Salvador en Estados Unidos

Se viene el encuentro amistoso entre Honduras y El Salvador en Estados Unidos. Ambas selecciones tendrán un solo partido oficial por la fecha FIFA, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf 2023, y decidieron disputar un encuentro preparatorio.

Lo curioso de este partido entre centroamericanos es que no será televisado para ninguno de esos países y tampoco para los estadounidenses. Una decisión que sorprende a los aficionados que querían ver a sus respectivos combinados nacionales.

¿Por qué no será transmitido Honduras vs. El Salvador?

La empresa organizadora del encuentro decidió que el partido no sea transmitido por ninguna televisora. Solamente los presentes en reciente deportivo tendrán la posibilidad de ver el enfrentamiento entre los dirigidos por Diego Vázquez y Hugo Pérez.

Desde los encargados de la organización no emitieron un comunicado oficial, pero corre la versión de que no les interesó a los dueños del espectáculo. La determinación fue unilateral y no pudieron negociar ninguna de las dos Federaciones.