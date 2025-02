Leonardo Menjívar respondió a sus críticos tras su doblete con Alianza

Alianza superó ayer a Dragón en la actividad del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de El Salvador, en el que la gran figura del duelo fue Leonardo Menjívar, quien ha tenido un inicio de campeonato complicado y lleno de cuestionamientos.

Hay que recordar que, en las últimas semanas, el nombre de Menjívar ha sido tema de conversación por si él tiene que ser el conductor del equipo y ser el sustituto nato de Marvin Monterroza. Sobre esos comentarios, el jugador albo no quiso entrar en polémica y respondió de manera sincera acerca del tema.

La respuesta de Leo Menjívar a sus críticos

“A cualquier jugador le motiva marcar gol, pero obviamente en lo individual no he logrado nada, lo importante es lo grupal. Yo quería ganar, no importa quien meta goles, hoy me tocó a mí y logramos los tres puntos que veníamos buscando”, comentó Menjívar

“Nunca he tenido presión, la gente pone esa presión de que tengo que aparecer y que tengo que mover al equipo y no sé qué más, pero yo en lo personal no hago caso a eso y hago mi fútbol”, agregó el volante

“Veníamos enojados porque habíamos quedado en deuda con la afición tras los dos partidos que perdimos acá en el estadio “Mágico” González que habíamos perdido de una manera muy fea y ahora la victoria nos puede motivar para seguir con esa racha que siempre tiene Alianza”, finalizó.

Menjívar fue comprado por Alianza a partir de este certamen, esto luego que hiciera efectiva su compra tras finalizar su contrato con la Liga Deportiva Alajuelense luego de no tener la participación esperada.